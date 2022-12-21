Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç'ın yardımcılıklarını Sercan Özçelik, Özcan Turan, Emrah Akcan ve Polat Canpolat yapacak.
Kılıç, daha önce farklı tarihlerde 3 kez Adanaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Teknik direktör Önder Karaveli ile 11 Kasım'da yollarını ayıran Akdeniz ekibinde, bu görevi teknik sorumlu Eyüp Arın yürütüyordu.
Adanaspor'umuzda teknik direktörlük görevine Kemal Kılıç getirilmiştir. pic.twitter.com/17okJk0EbR— Adanaspor A.Ş. ???????? (@AdanasporResmi) December 21, 2022
Etiketler: Adana
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