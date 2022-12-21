Alanyaspor ile Eyüpspor, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Alanyaspor'a turu getiren golleri 62. dakikada Zinedine Ferhat, 81. dakikada Ahmed Hasan ile 113. dakikada Doumbia attı.

Eyüpspor'un golllerini 9. dakikada Mete Demir ile 86. dakikada Taşkın İlter kaydetti.

Öte yandan Alanyasporlu Ahmed Hasan, 54. ve 78. dakikalarda kullandığı penaltı atışlarından yararlanamadı.

Her iki ekip de kupaya 4. turdan başladı. Alanyaspor Sakaryaspor'u, Eyüpspor ise Düzcespor'u eleyerek 5. tura yükselmişti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ahmed Ildız'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Mete Kaan Demir, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Ildız'ın pasında topla buluşan Umut Bulut'un şutunu kaleci Runarsson çıkardı. Kaleciden dönen topu Alanyasporlu oyucular uzaklaştırdı.

32. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Candeias'ın ortasında topla buluşan Cavaleiro'nun şutunu kaleci Emrullah Şalk çıkardı.

42. dakikada gelişen Eyüpspor atağında Bülent Uzun'un ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Mete Kaan Demir'in şutunu kaleci Runarsson kornere çeldi.

54. dakikada Eyüpsporlu Mete Kaan Demir'in ceza sahası içerisinde topun eline çarpması sonucu Alanyaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

GOL - 62. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Pereira'nın ceza sahasına ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Zinedine Ferhat topu ağlarla buluşturdu. 1-1

76. dakikada Alanyaspor'da Doumbia'nın rakip ceza sahasında düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını Ahmed Hassan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top bir kez daha dışarı çıktı.

GOL - 81. dakikada Alanyaspor öne geçti. Zinedine Ferhat ile sağ kanattan gelişen atakta, ceza sahasına gönderilen topa Ahmed Hassan ayaklarıyla uzanarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

GOL - 86. dakikada Eyüpspor beraberlik golünü buldu. Eyüpspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde, Taşkın İlter'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2

Maçın normal süresi 2-2 bitti.

GOL - 113. dakikada Alanyaspor öne geçti. Orta alanda gelişen atakta Efkan Bekiroğlu'un rakip takım arakasına attığı topu kontrol eden Doumbia, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

Karşılaşma Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Hakan Karabalcık, Mehmet Salih Mazlum.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 71 Doumbia), Efecan Karaca, Fer, Yusuf Özdemir (Dk. 58 Zinedine Ferhat), Lusamba (Dk. 91 Eduardo), Cavaleiro (Dk. 58 Oğuz Aydın), Candeias (Dk. 58 Pereira), Ahmed Hassan (Dk. 91 Efkan Bekiroğlu).

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Berkan Emir, Bülent Uzun (Dk. 91 Can Bayırkan), Fethi Özer, Taşkın İlter, Ahmed Ildız, Mete Demir (Dk. 67 Sekidika), Badji (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 79 Erdem Gökçe), Umut Bulut (Dk. 79 Babel), Dibba (Dk. 99 Arda Yumurtacı).

Goller: Dk. 9 Mete Demir, Dk. 86 Taşkın İlter (Eyüpspor), Dk. 62 Zinedine Ferhat, Dk. 81 Ahmed Hassan, Dk. 113 Doumbia (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 88 Pereira, Dk. 89 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Dk. 120 İbrahim Akdağ (Eyüpspor)