Fatih Karagümrük ile Uşakspor arasındaki mücadele, Esenler Erokspor Stadı'nda oynandı. Mücadeleyi Cihan Aydın yönetti.

Fatih Karagümrük'e turu getiren golleri 14. dakikada Kouassi, 71. dakikada Colley ile 84. dakikada Colin Kazım kaydetti.

Kupaya 4. turdan itibaren katılan Süper Lig ekibi, Kırşehir FSK'yi 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırmıştı.

Uşakspor ise ikinci eleme turundan itibaren Malatya Arguvanspor (2-1), Gümüşhane Sportif Faaliyetler (4-2) ve Yeni Malatyaspor (1-0) karşısında kazanarak 5. eleme turuna yükseldi.

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın 6. dakikasında maçın dördüncü hakemi Cansu Tiryaki'ye sağlık sorunu yaşaması nedeniyle sağlık ekiplerince müdahale edildi.

VavaCars Fatih Karagümrük yedek kulübesinde yapılan bu müdahale nedeniyle hakem oyunu durdurdu. Yaklaşık 8 dakika süren müdahaleden sonra ayağa kalkan ve iyi olduğu gözlenen Cansu Tiryaki, karşılaşmaya devam edemedi.

Yeniden başlayan mücadelede, maçı seyreden bölgesel lig hakemlerinden Hatem Yarar, Türkiye Futbol Federasyonu onayıyla karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 14. dakikada kazanılan serbest vuruşta Levent Mercan topu direkt kaleye gönderdi. Baraja çarpan topa kaleci Vedat son anda müdahale etse de son olarak Kouassi sert vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

34. dakikada Resul’un gönderdiği uzun pasa hareketlenen Erhan, Salih’ten seken topu kontrol edip soldan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada kaleci Batuhan son anda topa müdahale etti.

48. dakikada Alperen’in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Sefer rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

[Fotoğraf: İHA]

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, ceza sahasına hareketlenen Colley’e ortaladı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

GOL - 71. dakikada Kerim Frei’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Colin Kazım arka direkte müsait pozisyondaki Colley’e ortaladı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

78. dakikada Colin Kazım’ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Colley bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

GOL - 84. dakikada Kerim Frei’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Colley, müsait pozisyondaki Colin Kazım’a çıkardı. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 3-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük 3-0'la adını son 16'ya yazdırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Esenler Erok

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Salih Dursun, Dresevic (Dk. 67 Ricci), Baniya (Dk. 78 Biraschi), Levent Mercan, Adnan Uğur (Dk. 82 Efecan Mızrakcı), Shukurov, Samed Onur, Burak Kapacak (Dk. 66 Kerim Frei), Kouassi (Dk. 67 Colley), Kazım Kazım

Uşakspor: Vedat Böyükgül (Dk. 75 İbrahim Bağcı), Murat Şenel, Sefa Kahraman, Sezer Gündüz, Erhan Tatlıdil, Şamil Başaran (Dk. 85 Oğulcan İnanç), Resul Türkkalesi (Dk. 75 İbrahim Çağrı Oğuz), Alperen Kahraman (Dk. 75 Murad Han Gönen), Ömer Faruk Canbirdi, Sefer Kanıtemiz, Muzaffer Kahrıman (Dk. 46 İbrahim Demir)

Goller: Dk. 14 Kouassi, Dk. 71 Colley, Dk. 84 Kazım Kazım (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Samed Onur, Dk. 45+5 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 45+8 Resul Türkkalesi (Uşakspor)