Bakkal, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle geçen hafta Pendikspor maçında alınan başarılı sonuçla Gençlerbirliği karşılaşmasının farklı bir konuma geldiğini söyledi.

Bakkal, sezonun ilk yarısını iyi bir sonuçla bitirmek istediklerini vurguladı.

"Önümüzü daha iyi görme, daha iyi işler yapma adına Ankara'ya, Gençlerbirliği maçına gideceğiz. Cuma günü Ankara'ya gideceğiz. İnşallah iyi bir sonuçla döneceğimizi ümit ediyorum. Hem oyun disiplininde hem de üretkenlikte fazlalaşmaya başladık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Pendikspor maçında takıma büyük destek veren taraftarlara teşekkür eden Bakkal, coşkulu bir taraftarın Bandırmaspor'un başarısında büyük rol oynayacağını dile getirdi.

Bakkal, iyi bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek, takımın mental olarak değişmeye başladığını sözlerine ekledi.