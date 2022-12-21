Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkayai triatletlere sağlanacak imkanlar konusunda azami çabayı gösterdiklerini belirtti.

"TOHM ve olimpik destekten faydalanamayan sporcularımıza olimpik harçlık bağlanması gibi çalışmalarımız oldu. Önümüzdeki sene ayrıca Performans Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz."

Yalçınkaya, her geçen yıl desteklenen sporcu sayının artacağına inandığını anlattı.

"24 sporcumuzun destek alıyor. Bu, bugüne kadarki en yüksek sporcu desteği oranı. Önümüzdeki yıldan itibaren bu sayının daha çok artacağına inanıyorum. Sporcularımızdan öncelikli ricam, iyi çalışıp kendilerini hak ettikleri seviyeye getirmeleri. Belirli kriterlerle belirlenmiş performans seviyesine gelen tüm sporcularımızı destek olacağız."