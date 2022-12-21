Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları VİP alt (1. kategori) 120 lira, maraton alt (2. kategori) 70 lira, maraton üst (2. kategori) 70 lira, güney alt (3. kategori) 50 lira, güney üst (3. Kategori) 50 lira ve bayan tribün (4. kategori) 50 lira olarak belirlendi.

Sivas İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Galatasaray logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet alamayacak.