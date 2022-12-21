Bitexen Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor ile Çotanak Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Karadeniz ekibi sahadan 5-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Karacabey Belediyespor ise kupada son 16 turuna adını yazdırdı.

Karacabey Belediyespor'a turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan, 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı ile 84. dakikada penaltıdan Fatih Aktay kaydetti.

GOL - 10. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Onur Karakabak'ın ara pasında Ömer Kuşan kontrol ettiği topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-1

GOL - 32. dakikada Abdullah Balıkçı'nın defansın arkasına attığı uzun pasta Ömer Kuşan topu kontrol etti ve kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleci Ferhat Kaplan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

GOL - 50. dakikada kaleci Hüseyin Arslan'ın uzun pasında Bitexen Giresunspor defansından seken top Abdullah Balıkçı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti. 0-3

GOL - 68. dakikada Sadık Arda Yılmaztürk'ün ara pasında ceza sahasında topla buluşan Abdullah Balıkçı, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

GOL - 83. dakikada Teco Karacabey Belediyespor atağında Abdullah Balıkçı ceza sahası içerisinde Hayrullah Bilazer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı ve maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu penaltı kararı verdi. 84. dakikada topun başına gelen Fatih Aktay, topu ağlarla buluşturdu. 0-5

Karşılaşma konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Perez, Arias, Faruk Can Genç, Mejia, Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Kuwas), Doğan Can Davas (Dk. 46 Borja Sainz), Rahmetullah Berişbek (Dk. 59 Sergio), Savicevic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 59 Bajic)

Teco Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan (Dk. 90+1 Miraçcan Yavuz), Yusuf Erdem Gümüş, Muhammet Yeşil, Kadir Turhan (Dk. 90+1 İlke Nelik), Onur Karakabak, Erdem Dikbasan (Dk. 90+1 Berke Özgün), Abdullah Balıkçı, Sadık Arda Yılmaztürk, Mustafa Diler, Ömer Kuşan (Dk. 68 Tugay Adamcıl), Fatih Aktay

Goller: Dk. 10 ve 32 Ömer Kuşan, Dk. 50 ve 68 Abdullah Balıkçı, Dk. 84 Fatih Aktay (penaltıdan) (Teco Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Talha Ülvan, Dk. 63 Sergio, Dk. 74 Borja Sainz (Bitexen Giresunspor), Dk. 55 Kadir Turhan, Dk. 53 Onur Karakabak (Teco Karacabey Belediyespor)