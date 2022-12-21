Bilek güreşi ve yüzme branşlarında da faaliyet gösteren kulübün bünyesinde 2016 yılında kurulan oturarak voleybol takımı, mücadele ettiği 2016-2017 ilk sezonunda 2. Lig'e, 2017-2018'de 1. Lig'e, son olarak 2018-2019'da da Süper Lig'e çıktı. Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, 2019'dan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'i geçen sezon üçüncü tamamladı.

Kadrosunda 5'i milli olmak üzere toplam 22 lisanslı oyuncuya sahip Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, ocak ayında başlayacak ve 12 takımın mücadele edeceği yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Başkanı, antrenörü de engelli olan takımda para voleybolcular, haftada bir gün vücut alıştırmaları, iki gün de topla antrenman olmak üzere 3 gün çalışarak lige hazırlanıyor.

Kulüp Başkanı Savaş Aygün, Oturarak Voleybol Süper Ligi'nin 15 Ocak 2023'te başlayacağını söyledi. Aygün, geçen sezon ligi üçüncü tamamlamadıklarını anlattı.

"Bu sene şampiyon olmayı hedefliyoruz. Haftada 2 gün topla, bir gün de vücut çalışması yapıyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Elimizde yeterli gücümüz ve desteğimiz var. Allah izin verirse şampiyonluğu hedeflemiş durumdayız."

Aygün, takımda yöneticiler dahil herkesin engelli olmasının birbirlerini daha iyi anlama adına çalışmalarını kolaylaştırdığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz"

Antrenör Mustafa Alyaz da spora oturarak voleybolla başladığını, kendisini geliştirerek antrenörlüğe kadar yükseldiğini anlattı.

Alyaz, turarak voleybolun, bedensel engellileri daha hareketli hale getirdiğini belirtti.

"Sporcu arkadaşlarımızla hep beraber çalışıyoruz. Takım arkadaşlarım, yönetim ve teknik heyet olarak şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. O güç ve kudretin bizde olduğunu biliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu 37 yaşındaki Gökhan Gök de Türkiye'de bu sporu ilk yapan kişilerden olduğunu, 2015 yılından bu yana milli formayı giydiğini dile getirdi.

Gökhan, bu yıl şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

"Biz sahaya oturunca engelimizi unutuyoruz. Engelimizi bu şekilde aşıyoruz. Aslında engelimizin bize kazandırdığı faydalardan biri spor diyebilirim. Engelli arkadaşlarım dört duvar arasına kapanmasınlar çıksınlar, hayata katılsınlar."

[Fotoğraf: AA]

"Milli takım kampına çağrıldım"

41 yaşındaki Fatma Kıdıl ise daha önce tekerlekli sandalye tenis sporu yaptığını söyledi. Fatma, bu spora arkadaşının tavsiyesiyle başladığını anlattı.

"Yaptığım spor bireysel spordu. Bir de takım sporu denemek istedim. Tavsiye üzerine nisan ayında başladım. Bu sporu çok sevdim. Milli takım kampına çağrıldım, orada da Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Oturarak voleybolda ilk sezonum ve bu ilk sezonumda şampiyon olmak istiyorum. Takım olarak güzel bir şekilde çalışıyoruz."