Yunus Özmusul, hentbolla ilk tanışmasının ilkokulda ablasının hentbol antrenmanlarını ve maçlarını takip ederek olduğunu, 9 kardeşli bir ailede yetiştiğini belirtti.

"Önce futbol kaleciliği yapıyordum, lisanslı futbol kalecisi olarak devam ederken, aynı zamanda hentbol maçlarında da oynadım. Liseye giderken annemin karşı çıkmasına rağmen hentbolu tercih ettim."

33 yaşındaki tecrübeli kaleci, profesyonel hentbola 2006 yılında Anadolu Üniversitesi ile başladı.

"2007-2012 yıllarında Maliye Milli Piyango ile anlaşarak Ankara'ya geldim. O dönem genç milli takıma seçildim, Kastamonu'da yapılan genç milli maçlarında ilk defa maçlarımı TRT'den izleyen annem çok mutlu oldu ve tekrar annem ile görüşmeye başladım. Ailem sonrasında her zaman destek oldu. Bu arada eğitime de devam ettim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. O sıra Ankara'da kalacak yer sorunu yaşadık, spor salonunun masaj odasında bile bir sezon boyunca konakladığım oldu. Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum, şu anda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde yüksek lisansa devam ediyorum."

Yunanistan'da oynarken asker selamından dolayı sözleşmesi feshedildi

Başarılı hentbolcu, Türkiye'de oynarken Beşiktaş ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi grup maçında Kopenhag karşılaşması öncesi heyecandan uyuyamadığını, bu maçta yaklaşık 6 bin Beşiktaş taraftarının tezahüratlarda bulunmasını da unutamadığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

2019 yılında Yunanistan temsilcisi AEK'e transfer olan milli kaleci Yunus, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Belçika'yı mağlup etmesinin ardından takım arkadaşlarıyla asker selamı vererek Türk askerlerine destek olmaları sonrasında AEK'in sözleşmesini feshetmesine ilişkin de konuştu.

"Eskişehir'de oynanan milli maçın ardından yaptığımız asker selamı nedeniyle Yunanistan'da sorunlar yaşadık. Çok fazla baskı gördük, ölüm tehditleri aldık ve ayrılarak tekrar yurda döndüm. Daha sonra Macaristan'da Oroshazi FKSE-LINAMAR takımıyla anlaştık."

Yunus, COVID-19 salgın döneminde yaşadığı ilginç bir olayı da anlattı.

"O dönem COVID-19 salgını nedeniyle liglere ara verildi. Türkiye'ye dönmek istedim ama uçuşlar iptal. Ardından Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştım. Gecenin bir yarısı taksiyle sınır kapısına geldik, elimde çanta sınır kapısına gelince, salgın önlemleri kapsamında girişimize izin vermediler, 15 gün Tekirdağ'da devlet hastanesinde karantina kaldıktan sonra geri dönüş yaptım."

Yunus, Türkiye'de Anadolu Üniversitesi, Maliye Milli Piyango, Beşiktaş, Göztepe, Spor Toto, Almanya'da VB 1898 Bittenfeld Stuttgart, Macaristan'da Oroshazi FKSE-LINAMAR, Yunanistan'da AEK formaları giydikten sonra şu an Güney Kore takımı SK Hawks'te oynamaya devam ediyor.