Maçın ardından Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, Fenerbahçe için güzel bir maç olduğunu ve 3 gollü galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Gollerin bazıları çok kaliteliydi. Özellikle ilk gol harikaydı. Ancak kaliteli takımlar böyle gol atabilir. 2-3 tane daha atabilirdik. Önemli olan tur atlamaktı. İyi oyun vardı. Daha iyi olacaktı ki, oyuncularım bunu başardılar. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Cumartesi günü karşılaşılacak Trabzonspor deplasmanıyla ilgili görüşü sorulan Portekizli teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Trabzonspor maçını düşünecek vaktimiz var. Şu an en önemli şey galibiyetti. İyi bir performans sergiledik. 5 haftalık arada takım iyi çalıştı, fiziksel, teknik anlamda oyuncularımız iyi durumda. Bunu özel maçlarda da gösterdik. Şu an oynadığımız maçı düşünüyorum. Cumartesi günü karşılaşacağımız rakibimiz ligin son şampiyonu. Çok iyi bir takım ve harika oyuncuları var. Ama dediğim gibi, bu maçı henüz kafamda oynamaya başlamadım."