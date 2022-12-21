Arjantin'de sampiyonluk kutlamaları sürerken, Milli Takım kafilesi için Başkent Buenos Aires'te planlanan zafer turu kalabalık engeline takıldı.

Arjantinli taraftarlar sokaklara döküldü

Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyen yaklaşık 4 milyon Arjantinli sokaklara döküldü.

Kalabalık, Messi'li milli takımı görebilmek için otoyolları kapattı. Kafileyi taşıyan otobüs yaklaşık 4 saat planlandığı şekilde ilerleyemedi. Futbolcuların zafer turu yarıda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Arjantin Milli Takımı futbolcuları, kavurucu sıcağa rağmen kendilerini bekleyen Arjantinlileri gökyüzünden selamladı.

Arjantin Futbol Federasyonu, güvenlik güçlerinin futbolcuları taşıyan otobüsün ilerlemesine izin vermediğinden şikayet etti.

Yapılan açıklamada, "Tüm şampiyon oyuncular adına özür diliyoruz" ifadesini kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar otobüse atladı

Kutlamalarda yaşanan üzücü bir olay ise kameralara böyle yansıdı.

İki taraftar, köprünün altından geçtiği sırada milli takımın bulunduğu üstü açık otobüsün içine atladı. Taraflardan biri otobüsün içine, diğeri ise yere düştü.

O görüntüler, taraftarlar tarafından anbean kaydedildi.