Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek "87. Büyük Atatürk Koşusu", 25 Aralık Pazar günü saat 09.00'da yapılacak.

Dikmen-Kızılay-Ulus parkurunda yapılacak ve eski valilik binası önünde sona erecek yarışta, ödül sponsoru Decathlon tarafından sporcuların derecelerine göre toplam 37 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.

Yarışta; birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 750, üçüncüye 2 bin 500 lira para verilecek.