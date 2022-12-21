Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu, bugün oynanan Hapoel Bank Yahav maçı öncesinde düzenlenen törenle profesyonel kariyerini sonlandırdı.

Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Sinan Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca EuroCup, Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Güler, 2010 yılında milli takım formasıyla Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.