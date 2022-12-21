Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev alacak.
2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 23 Aralık Cuma, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu maçlarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.
Spor Toto Süper Lig’de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle:
23 Aralık Cuma
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen
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