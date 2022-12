Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki Genç Ofis açılış töreninin açılışından konuştu.

"Gençler neredeyse biz oradayız. Temel felsefemiz bu. O yüzden bugün ülkemizin en köklü kurumlarından, üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitemizin Gölbaşı kampüsündeyiz. Bu açılışımız, başta siz değerli gençler ve Ankara Üniversitemiz için hayırlı olsun."

Kasapoğlu, Genç Ofis sayısının her geçen gün arttığına işaret etti.

"Niteliğiyle de güçlenen bir çalışma. Tabii üniversitelerimiz bu anlamda bizim en önemli paydaşımız. Ankara Üniversitemiz özellikle en güçlü paydaşlarımızdan biri. Sadece bu ay içinde 5 Genç Ofis açtık, yenilerini açacağız. Gençler ne talep ediyorsa, gençlerin ihtiyacı neyse birlikte tartışacağız, birlikte karar vereceğiz. Birlikte açıp, birlikte yöneteceğiz. Katılımcı yönetim, genç katılım bizim en büyük, en güçlü ideallerimizden biri. Her geçen gün katılımcı ruhu, bu heyecanı, motivasyonu görmekten ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Genç Ofis sayımız 300'ü geçti. Buralar gençlerimizin mekanları. Onlar nasıl istiyorlarsa öyle dizayn ediyoruz. Onlar buraların gerçek sahibi, tıpkı Gençlik ve Spor Bakanlığının gerçek sahibi gençler ve sporcular olduğu gibi."

Kasapoğlu, gençleri çok önemsediklerini dile getirdi.

"Sizler yeter ki talep edin, birlikte bunların her birini birer birer gerçekleştirelim. Üreten, düşünen, analiz eden, bununla birlikte değerleriyle geleceğe güçlü bir şekilde yürüyen gençlik en büyük idealimiz. Gençlerimizin her biri ortaya koydukları fikirler, projelerle dünyaya, insana bakışlarıyla tüm insanlık için birer umut. Bizler de her biri birer umut olan gençlerimizin her daim yanlarındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Mekan sizin, bu mekanı nasıl büyüteceksek, bu mekanla ilgili yeni açılımları nasıl geliştireceksek kapımız, gönlümüz her daim sizlere açık."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Ankara Üniversitesi'nde ilk Genç Ofis'in açıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gençlerle beraber açılış kurdelesini kesen Bakan Kasapoğlu, daha sonra Genç Ofis'i gezdi.