Trabzonspor, 1 puanı uzatmalarda aldı. Fraport Tav Antalyaspor'a konuk olan bordo mavililer, 90+6. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor'un golünü 25. dakikada Amilton kaydetti. Trabzonspor'un beraberlik golünü ise 90+6. dakikada Afobe attı.

12. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın kullandığı penaltıyı Boffin çıkardı.

33. dakikada Anatalyaspor'da Ersan Adem Gülüm rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Uzatma dakikalarında yediği golle üç puandan olan Antalyaspor ligde 25 puana geldi.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Trabzonspor ise baskılı oyununun meyvesini 90+6. dakikada alarak Antalya deplasmanından bir puan çıkardı. Bordo mavili takım haftayı 27 puanla kapattı

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI KAÇTI - 11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.

12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.

GOL - 25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

KIRMIZI KART - 33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.

GOL - 90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu. 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy (Dk. 83 Adis Jahovic), Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Orgill (Dk. 37 Eren Albayrak)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 64 Joao Pereira), Hosseini, Edgar, Marlon, Baker (Dk. 70 Benik Afobe), Abdulkadir Parmak (Dk. 70 Yusuf Sarı), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 25 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+6 Afobe (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 33 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Fredy, Dk. 69 Hakan Özmert, Dk. 78 Ruud Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 82 Joao Pereira (Trabzonspor)

Ersun Yanal: Oyuncularımın maç kazanma arzusu beni mutlu ediyor

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde istedikleri yere yaklaşmaya devam ettiklerini belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Yanal, daha planlı futbol oynamayı hedeflediklerini ifade etti.

"Gün geçtikçe takım olmakta iyi adım atıyoruz. Genç oyuncularımız var. Onların da takımlarına katkısında oldukça yol katettik. Oyuncularımın maç kazanma arzusu beni mutlu ediyor. Bugün oyun planına sadık kalmaları güzel. Antalyaspor takımı genç oyuncularıyla ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak isteyecek."

Abdullah Avcı: Penaltıyı değerlendirebilseydik oyun başka senaryoya gidecekti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Antalyaspor'un son haftalarda oyun formasyonunda yaptığı değişikliğe göre hazırlandıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Penaltıyı değerlendirebilseydik oyun başka bir senaryoya gidecekti." diyen Avcı, rakiplerinin 10 kişi kalınca direncinin arttığına dikkati çekti.

Avcı, ilk yarıda oyundan koptukları anlar olduğunu anlattı. Avcı, ikinci yarıda ise girdiklerini pozisyonları değerlendiremediklerini ve final paslarını yapamadıklarını dile getirdi.

"Bazen ağır oynadık, bazen oyunu hızlandırdık. Gelgitleri olan bir oyun vardı. Maçın başında belki kazacaktık, sonra kaybederken son saniyede beraberliği yakaladık. Bu anlamda, takımın verdiği reaksiyon, mücadele isteği, bunu biraz daha planlı ve organizasyonlu bir şekilde yaparsak... Çünkü bu oyunları oynamamız lazım ama bunun için de rekabeti, oyuncu kalitesini, problem çözen durumu daha net şekilde oluşturmamız gerekiyor."