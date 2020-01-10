Spor
Trabzonspor Partizani'yi tek golle geçti10 Ocak 2020 Cuma 17:47 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 17:59
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, kamptaki son hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran'ı 1-0 mağlup etti.
[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Partizan Tiran ile karşılaştı. Bordo mavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bordo mavili takımın kamp yaptığı otelde oynanan müsabakada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Trabzonspor maça, Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth 11'i çıktı.
Bordo mavililer kampın ilk hazırlık maçında Bursaspor ile golsüz berabere kalmıştı.
Kaynak: TRT HABER
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