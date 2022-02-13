Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor maçı öncesi statta kalp krizi geçiren taraftar öldü
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi müsabakayı bekleyen taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Müsabaka öncesi Medical Park Stadyumu'na giden taraftar 45 yaşındaki Eyüp Yusuf maçı beklediği sırada tribünden kalp krizi geçirdi.
Trabzonspor taraftarı Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Yıldızlı Medical Park Hastanesine kaldırıldı.
Evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
[Fotoğraf: DHA]
Başımız sağ olsun | İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2022
Taraftarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Etiketler: Trabzonspor
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