Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftasında “An der Alten Försterei” Stadı’nda Union Berlin’e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 18. ve 25. dakikada Marco Reus’un attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyunu sürdüren Borussia Dortmund, 71. dakikada Raphael Guerreiro ile bir gol da buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 46’ya çıkardı ve 52 puanı bulunan lider Bayern Münih’in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Union Berlin ise 34 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.