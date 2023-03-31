Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Kayserispor maçına hazır
[Fotograf: AA]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Orhan Ak yönetiminde antrenman yaptı.
Trabzonspor ile Kayserispor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Kayserispor Süper Lig Trabzonspor
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