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Spor
TRT HABER/AA 29.01.2024 16:41

Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Trabzonspor Kasımpaşa'yı ağırlıyor

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, kötü gidişatına Kasımpaşa maçıyla son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Stat: Papara Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

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