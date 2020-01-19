Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazandıkları için oyuncularını tebrik etti. Çimşir, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade etti.

"Özellikle maçın başında gole kadar olan bölüm ortadaydı. Zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Topa sahip olmaya çalıştık. Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu. Bütün arkadaşları kutluyorum. Taraftara da desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."

"Takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim"

Takımın oyun olarak değişimine ilişkin bir soru üzerine de Çimşir, şunları kaydetti:

"Ben geldiğim dönemde takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim. Küçük detaylar olacaktı. Çünkü ben bu kulübün yapısının içindeydim. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık, ikinci yarıda öyle. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Çok gol yiyorduk, arkadaşlarla bunu çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz. Bu takım zaten potansiyeli olan, problem çözebilen oyunculardan kurulu bir takım. Her maç neredeyse gol atıyoruz. Sıkıntımız gol yemek. O tarafı biraz daha toparlayabilirsek önümüz açık diye düşünüyorum."

Hüseyin Çimşir, karşılamada 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise "Sörloth'un üç gol atması, özellikle gol krallığı yarışında moral bulması, öz güveni açısından önemli. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

Havutcu, özür diledi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu ise Trabzonspor'un şampiyonluğa oynayan bir ekip olduğunu ve kaliteli oyuncularının bulunduğunu belirtti. Havutcu, Trabzon'un zor bir deplasman olduğunu bildiklerini anlattı.

"Maç öncesi yaptığımız planlamada da önce oyunu tutup yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. İlk 25 dakika oyun istediğimiz şekilde gidiyordu. Hızlı hücumda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Final paslarını değerlendiremedik. Maalesef Sosa'nın golünden sonra arka arkaya yediğimiz goller var. 5 dakikada 3 gol yedik. İkinci yarının başında bir kişi eksildik. Kırmızı karttan sora direncimiz daha da düştü. Trabzonspor oyuna hakim kaldı, pozisyonları değerlendirdi. Tebrik ediyorum. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var. Böyle farklı olmasından dolayı üzgünüm. Camiamızdan özür diliyoruz."

121 hafta sonra en farklı galibiyet

Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'de 121 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı.

Bordo-mavililer, en son 2015-2016 sezonunun 32. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA