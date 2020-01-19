Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Almanya'nın Leipzig ekibinden kiralanan ve dün lisansı çıkartılan Uruguaylı futbolcuyu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jesse Sekidika ise maçta yedekler arasında yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sıtma tedavisi gören yeni transfer Henry Onyekuru ile rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone'nin yanı sıra Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.

Son maça göre 2 değişiklik

Teknik direktör Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekti.

Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futboluların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi.

Emre Akbaba ve Linnes sahada

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından kupadaki Çaykur Rizespor maçında sahalara dönen Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor müsabakasına da ilk 11'de başladı.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra bu kulvarda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Linnes de ikinci devre için isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesiyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Falcao ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda Jesse Sekidika, Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Belhanda, Mariano, Taylan Antalyalı ve Emre Mor yedek kulübesinde oturdu.

Taraftardan Terim'e destek

Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

Sahasında 3 sezon sonra gündüz maçı oynadı

Galatasaray, Süper Lig'de 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçı oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 2016-2017 sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı.

Söz konusu sezonun 6. haftasında saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 34. haftada da saat 17.00'deki müsabakada Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti.

Yukatel Denizlispor'da Onazi ilk 11'de

Yukatel Denizlispor'da yeni transfer Ogenyi Onazi, Galatasaray maçına ilk 11'de çıktı.

Konuk takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor'dan alınan Nijeryalı futbolcuyu müsabakada ilk 11'de oynattı.

Karşılaşmada Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i, Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan ve Rodallega'dan oluştu.

Kaynak: AA