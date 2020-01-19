Süper Lig'İn 18. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Müsabakayı bordo mavililer 6-0 kazandı.

Yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk lig maçına çıkan bordo-mavililer, sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor 25. dakikada Sosa ile 1-0 öne geçti.

27. dakikada Sörloth attığı kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

29. dakikada Nwakaeme bordo mavililerin 3'üncü golünü ağlarla buluşturdu.

İkinci yarıda da etkisini sürdüren Trabzonspor'da Sörloth, 55. dakikada kendisinin ikinci takımının 4'üncü golünü kaydetti.

83. dakikada Nwakaeme durumu 5-0'a getirdi. Nijeryalı oyuncu Kasımpaşa karşında 2 gol bir de asist yaptı.

88. dakikada Sörloth hattrick yaptı. Trabzonspor 6-0 öne geçti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 35'e yükseltti. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

İki takım arasından ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

12. dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında arka direkte altıpasın üzerinde topla buluşan Ekuban'ın kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

GOL: 25. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sosa ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gönderdi: 1-0

GOL: 27. dakikada Trabzonpor, farkı 2'ye çıkardı. Pereira'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0

GOL: 29. dakikada Trabzonspor 3. golü buldu. Kasımpaşa savunmasının ceza alanından çıkaramadığı topa sahip olan Nwakaeme, ceza alanı sağ çaprazından düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 3-0

39. dakikada Koita'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.

Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: 55. dakikada ceza alanı sol çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, topu arka direkte uygun durumda bekleyen Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0

GOL: 83. dakikada Trabzonspor, 5. golü buldu. Sağ kanattan Pereira'nın ortasında, kimsenin dokunamadığı top arkada uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcu da plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere yolladı: 5-0

GOL: 88. dakikada Trabzonspor, farkı 6'ya çıkardı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Serkan Asan'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu, Sörloth tamamlayarak filelere gönderdi: 6-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa (Dk. 61 Abdulkadir Parmak), Ekuban (Dk. 57 Serkan Asan), Ndiaye (Dk. 79 Doğan Erdoğan), Nwakaeme, Sörloth

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Doğucan Haspolat, Brecka, Fernandes, Özgür Çek, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Thiam (Dk. 58 Ndongala), Hajradinovic, İlhan Depe (Dk. 50 Sarlija), Koita

Goller: Dk. 25 Sosa, Dk. 27, 55 ve 88 Sörloth, Dk. 29 ve 83 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Fernandes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 16 Pereira (Trabzonspor), Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 64 Sarlija (Kasımpaşa)

Kaynak: AA