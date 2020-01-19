Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılı ekip deplasmanda, 3-0 galip gelerek haftayı kayıpsız kapatıp, puanını 26'ya çıkardı.

Antalspor ise 15 puanda kaldı. Göztepe'nin gollerini 16. dakikada Halil Akpunar, 36. dakikda Serdar Gürler ve 45+3'üncü dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

İkinci yarıda başka gol olmazken 85. dakikada Antalyaspor'da Diego Angelo ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL: Mücadelenin 16. dakikada Göztepe Soner Aydoğdu'nun sol kanattan ön kale direği hizasına ortasında, kaleci Boffin'den önce topa dokunan Halil Akbunar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

GOL: 36. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Halil Akbunar'ın sağdan ortası sonrası altıpas içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlağa kaleci Boffin müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Serdar Gürler, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

GOL: 45+3. dakikada orta sahada Charles'tan topu kaparak hızla ilerleyen Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Soner Aydoğdu, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

KIRMIZI KART İkinci yarıda karşılıklı gol poziyonlarının yaşandığı mücadelede gol sesi çıkmadı. 85.dakikada Antalyasporlu Diego Ângelo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

53. dakikada Amilton'un sol kanattan ortası sonrası defanstan seken topu önünde bulan Fredy'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Amilton'un sol kanattan ortasına arka direk hizasında topla buluşan Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle oyun alanına döndü.

76. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasına arka direkte topa yükselen Chico'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79. dakikada Serdar Gürler'in defans arkasına pası sonrası kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Jerome'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

KIRMIZI KART 85. dakikada Antalyaspor kırmızı kart gördü. Gelişen Göztepe atağında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Jerome, Kudryashov'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Karara hakemin kolunu çekerek itiraz eden Diego, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

KIRMIZI KART Bu pozisyona itirazları nedeniyle teknik direktör Tamer Tuna'nın yardımcısı Tahsin Tam'da hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderilirken, penaltı kararı ise yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla iptal edildi.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Özgür Ertem

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Chico, Diego, Kudryashov, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy), Charles, Amilton, Chahechouhe (Dk. 46 Bünyamin Balcı), Doğukan Sinik (Dk. 75 Harun Alpsoy), Leschuk

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Schwechlen, Borges, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 67 Yalçın Kayan), Castro, Halil Akbunar (Dk. 90 Tripic), Napoleoni (Dk.90+4 Deniz Kadah), Serdar Gürler, Jerome

Goller: Dk. 16 Halil Akbunar, Dk. 36 Serdar Gürler, Dk. 45+3 Soner Aydoğdu (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Doğukan Sinik, Dk. 45 Hakan Özmert (Antalyaspor), Dk. 61 Soner Aydoğdu, Dk. 90 Yalçın Kayan (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 85 Diego (Antalyaspor)

Kaynak: TRT SPOR, AA