Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor ile Alanyaspor 9. kez karşılaşacak
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.
Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.
Alanya'daki maçlar
Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.
Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.
Etiketler: TrabzonsporSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 14:22
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