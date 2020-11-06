Süper Lig'de 8. hafta heyecanı
Futbolda Süper Lig'de 8. hafta, TFF 1. Lig'de ise 9. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
8 Kasım Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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