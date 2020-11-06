Yusuf Yazıcı büyülemeye devam ediyor. Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Avrupa Ligi'nde bir "hat trick" daha yaptı.

Sparta Prag maçında fileleri üç kez havalandıran Yusuf, bu kez de San Siro'da Milan ağlarına üç gol gönderdi. Temsilcimiz, İtalyan ekibi karşısında 3-0'lık zaferin baş mimarı oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gole ulaşarak Avrupa Ligi'nde gol krallığına yükseldi.

Milli futbolcumuz bu performansı ile hem Fransız hem de İtalyan medyasında manşetlere çıktı. Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe; Yusuf Yazıcı'yı kapağına taşıdı.

"Lille Milan’ı Zlatanladı"

"Lille Milan’ı Zlatanladı" başlığıyla verilen haberde "Hat-trick yapan Yusuf Yazıcı sayesinde Lille, Zlatan Ibrahimovic’li Milan karşısında tarihi bir galibiyet elde etti. Çoban Köpekleri, Fransız futbolunun onurunu kurtardı" ifadeleri kullanıldı.

"Milan karşısında Yusuf Yazıcı şov"

İtalya'nın çok okunan spor gazetesi Corriere Dello Sport da Yusuf Yazıcı'yı öne çıkardı.

Haberde "Milan karşısında Yusuf Yazıcı şov. Attığı gollerle, Milan'ın 8 aylık yenilmezlik unvanını yok eden oyuncu" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Milan'da Hakan Çalhanoğlu, Lille'de Burak Yılmaz karşılaşmaya sonradan dahil olurken Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

Diğer temsilcilerimizden Cengiz Ünder, Leicester City'nin Braga'yı 4 - 0 yendiği maçta 1 asist yaparken; Feyenoord'un CSKA Moskava'yı 3-1'le geçtiği mücadelede Orkun Kökçü 1 gol attı.