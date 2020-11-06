Sumudica'nın ailesi koronavirüse yakalandı
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 6, 2020
Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. pic.twitter.com/O310qHyuah