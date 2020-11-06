Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin COVID-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.