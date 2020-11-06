Daha önce Türkiye'ye birçok ilki yaşatan 23 yaşındaki sporcu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de 26 Ekim'de 25.50'lik derecesiyle kırdığı 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu dün 25.29'la geliştirdi.

Emre bu derecesiyle tarihin bu kulvarda en hızlı ikinci ismi olurken Cameron van der Burgh'un dünya rekoru olan 25.25'e 4 salise ile yaklaştı.

Fenerbahçe adına yüzmesine rağmen ailesi, kendisi ve antrenörleri İzmir'de yaşayan sporcu, 30 Ekim'de İzmir'de 114 kişinin ölümüne neden olan deprem haberini, rekor kırdığı yarıştan 4 gün sonra Budapeşte'de aldı.

Aklı İzmirde'ydi

Yarışma devam ettiği için aklı ve kalbi İzmir'de kalmasına rağmen havuza giren sporcu, dün yine 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci olup 10 gün sonra kendi rekorunu kırarken, büyük acı yaşayan memleketini unutmadı.

Havuza göğsünde kalbinin üzerine "İzmir" yazan sporcu, yarıştan sonra kalp hareketi yapıp kentin acısını paylaştı. Emre, yarışın ardından sosyal medyada bu fotoğrafı yayınlayarak, bugüne kadar çektirdiği en anlamlı kare olduğunu belirtti.

"Elim kolum bağlıydı"

"Şehrim orada acı çekerken ben uzaklarda elim kolum bağlı oturmak zorunda kaldım ve moralimi yüksek tutmalıydım" diyen milli sporcu Emre Sakçı, "Ayda ve Elif'i görmezden gelemezdim. Onlar mucize çocuklar. Ben de yarışmaya konsantre oldum ve bu sefer İzmir'im için mücadele edecektim. Öyle de yaptım. Bu zor günlerde biraz bile moral olabildiysek ne mutlu bizlere. Şimdi daha iyilerini yapabilmek için çalışmaya devam. İzmir'in acısını paylaşan güzel ülkem ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.