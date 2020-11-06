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Boluspor'da 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TFF 1.Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 3 kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına COVID-19 testi yapıldı.
Testler sonrası 3 futbolcu ile 3 kulüp çalışanının sonuçları pozitif çıktı.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcular ile kulüp personelinin takip ve tedavi süreci başlatıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 13:31
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