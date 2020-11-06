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Galatasaray'da Falcao sakatlandı
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü'nden Falcao'nun sakatlığıyla ilgili açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: GalatasaraySon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 13:44
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