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Trabzonspor için kritik tarih belli oldu
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.
CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.
UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.
Etiketler: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS TrabzonsporSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:31
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