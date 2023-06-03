Trabzonspor evinde farklı kazandı

Trabzonspor ile Alanyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Trezeguet, 24. dakikada penaltıdan Hamsik, 32. dakikada Bakasetas, 35. dakikada Larsen ile 58. dakikada Umut Bozok filelerle buluşturdu

Alanyaspor'un tek golünü ise 14. dakikada Umut Güneş attı. Alanyaspor'da Fatih Aksoy, 23. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon ligde ilk kez üst üste üçüncü maçını kazanan Trabzonspor 57 puana yükseldi.

Ligde 17. yenilgisini alan Alanyaspor ise 41 puanda kaldı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-0 kazanmıştı.

İlk kez art arda 3 maç kazandı

Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon ilki gerçekleştirdi.

Hamsik'e veda

Trabzonspor'da dün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda etti. Hamsik, Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıktı

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada soldan ceza alanına giren Yusuf Özdemir'in şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, topu korner gönderdi. Korner atışında, Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda yakın mesafeden Erencan Yardımcı'nın dokunduğu top az farkla auta çıktı.

GOL - 14. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Erencan Yardımcı, Candeias ile yaptığı ver-kaç sonrası topu Umut Güneş'in önüne bıraktı. Bu futbolcu da uygun durumda yerden düzgün bir vuruşla topu kaleci Muhammet Taha Tepe'nin solundan filelere gönderdi. 0-1

GOL - 18. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Hamsik'in ortasında, ceza alanı içinde savunmadan seken top Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun pasında, Trezeguet arka direkte kafa ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

KIRMIZI KART - ALANYASPOR 10 KİŞİ - 22. dakikada Trabzon Video Yardımcı Hakem Uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in pasında, ceza alanı içinde Umut Bozok, Fatih Aksoy ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR uygulamasıyla pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aksoy da kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

PENALTI - GOL - 24. dakikada Hamsik, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Yusuf Karagöz'ün ters köşesinden filelere yolladı. 2-1

GOL - 32. dakikada Hamsik'in pasında, uzak mesafeden Bakasetas'ın sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'ün sol üst köşesinden filelerle buluştu. 3-1

34. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı içinde Hamsik'in yerden şutunda kaleci Yusuf Karagöz, topu çeldi. Daha sonra Trezeguet'in vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOL - 35. dakikada soldan Visca'nın ortasında, arka direkte Trezeguet'in kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu Larsen dokunarak filelere gönderdi. 4-1

İlk yarı Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Trezeguet'in pasında, sol taraftan son çizgiye doğru inen Umut Bozok'un vuruşunda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi geçen topu savunma çizgi önünde çıkardı.

58. dakikada 5. golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında, Trezeguet'in indirdiği topu yakın mesafeden Umut Bozok, filelere gönderdi: 5-1

71. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz, güçlükle topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Yusuf Bozdoğan

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen (Dk. 83 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Dk. 61 Abdülkadir Ömür), Bakasetas (Dk. 49 Bardhi), Visca (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Trezeguet (Dk. 61 Lahtimi), Umut Bozok.

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Çağan Erciyas (Dk. 60 Eduardo), Fer, Doumbia, Candeias, Yusuf Özdemir, Umut Güneş (Dk. 46 Ümit Akdağ), Oğuz Aydın, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Koulouris).

Goller: Dk. 14 Umut Güneş (Corendon Alanyaspor) Dk. 18 Trezeguet, Dk. 24 (penaltıdan) Hamsik, Dk. 32 Bakasetas, Dk. 35 Larsen, Dk. 58 Umut Bozok (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 22 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)