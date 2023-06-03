Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.06.2023 19:45

Marek Hamsik Trabzon'da son maçına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 4-2 kazandığı Bitexen Giresunspor maçının 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Futbolculuk kariyerine sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, sahaya kaptan olarak çıktı.

Marek Hamsik Trabzon'da son maçına çıktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı ve Denswil sakatlıkları nedeniyle Akdeniz temsilcisi karşısında görev almadı. Kiralık oyuncu Lazar Markovic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica stoperde Denswil ve Bartra'nın yokluğunda genç oyuncu Taha Altıkardeş'e ilk 11'de görev verdi. Bordo-mavili takıma geçen sezon başında gelen oyuncu, ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Karadeniz ekibinde kaleci Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Muhammet Taha Tepe görev alırken Bardhi'nin yerine de Marek Hamsik oynadı.

Alt yapıdan Efe Yıldırım ile Ali Yılmaz da maç kadrosuna dahil edildi.

Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlıyor
Trabzonspor Alanyaspor'u ağırlıyor

Hamsik'in Trabzon'da son maçı

Trabzonspor'da hafta içinde futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik, Trabzon'daki son maçına çıktı.

Corendon Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkan Hamsik, ilk 11'de kaptan olarak görev yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi sevgi gösterisinde bulundukları Marek Hamsik'i alkışlarken Slovak oyuncu da aynı şekilde karşılık verdi.

Taraftar ilgisi az

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Bu sezon Avrupa, Türkiye Kupası ve Ligde hedeflerini gerçekleştiremeyen Karadeniz ekibinin son maçında tribünlerde büyük boşluklar olduğu gözlendi.

ETİKETLER
Trabzonspor Alanyaspor Süper Lig Nenad Bjelica
Sıradaki Haber
Şenol Güneş'ten 3 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL ceza
20:33
Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
20:29
Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı
20:19
Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür
20:10
Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı
20:04
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemini vurguladı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ