Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.06.2023 19:15

Off-road tutkunları Kocaeli'de mücadele etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "Gebze 1. Off-Road Festivali" düzenlendi.

Off-road tutkunları Kocaeli'de mücadele etti
[Fotograf: AA]

Etkinlikte farklı şehirlerden 200 sürücü, ilçeye bağlı Denizli Göleti mevkisinde hazırlanan özel parkurda yarıştı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Extrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler araçlarının devrilmesi sonucu zor anlar yaşadı.

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, yarışmalara katılımın güzel olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gebze'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Güner, "Yaklaşık 200 araç bugün ve yarınki etapta yarışacak. Etabımız zorlu, çekişmeli bir ortam var. Parkur zor ve çekişmeli, şu ana kadar kazasız belasız iyi gidiyor." dedi.

Soft Road Outdoor Kulüp Başkanı Ersin Şimşek de parkurun eğlenceli ve oldukça zor olduğunu kaydetti.

Özel dizayn edilmiş araçların yarıştığını aktaran Şimşek, "Bugünkü etap heyecanlı. Etabımız zor ve çamuru bol." ifadesini kullandı. Etkinlik, 4 Haziran Pazar günü hız etabıyla son bulacak.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Fransa Açık'ta Swiatek ve Ruud 4. tura kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL ceza
20:33
Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
20:29
Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı
20:19
Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür
20:10
Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı
20:04
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemini vurguladı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ