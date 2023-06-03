ABD, Güney Kore'ye set vermedi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda başantrenör Karch Kiraly yönetimindeki ABD, Güney Kore galibiyetiyle üçüncü maçını da kazandı.

31 Mayıs'taki ilk maçında Sırbistan'ı 3-2, dünkü mücadelede İtalya'yı da aynı skorla yenen ABD, turnuvadaki son maçında yarın saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacak.

Başantrenör Cesar Hernandez Gonzales yönetimindeki Güney Kore ise Antalya etabındaki üç maçını da set alamadan kaybetti.

31 Mayıs'ta Türkiye'ye 3-0, dün de Kanada'ya aynı skorla mağlup olan Güney Kore, yarın saat 14.00'de Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Fabrice Collados (Fransa)

ABD: Perry, O'Neal, Evans, Cuttino, Butler, Skinner (Gates, Hentz, Nuneviller)

Güney Kore: Dain, Eunjin, Miyoun, Seungju, Hoyoung, Jiyun (Jungwon, Sohwi, Hye, Juah, Sohwi)

Setler: 25-16, 27-25, 25-11

Süre: 102 dakika

ABD oyuncusu Avery Skinner: Bugün burada oynamak çok keyifliydi

ABD Milli Takımı'nın oyuncularından Avery Skinner, Türk taraftarın önünde Türkiye ile yapacakları maç için sabırsızlandıklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Güney Kore karşılaşmasının ardından açıklama yapan ABD'li 24 yaşındaki smaçör, ligin ilk haftasında Antalya'da üst üste üç galibiyet elde ettiklerini anımsattı.

Güney Kore galibiyetinden önce Sırbistan ve İtalya'yı yendiklerini ifade eden Skinner, Antalya etabındaki son maçlarında yarın saat 20.00'de Türkiye ile karşılaşacaklarını dile getirdi.

Zorlu bir mücadelenin kendilerini beklediğini vurgulayan Avery Skinner, "Bugün burada oynamak çok keyifliydi. Yarın Türkiye ile taraftarı önünde oynamak daha keyifli olacak." ifadesini kullandı.