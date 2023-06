Giresunspor ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı

Ümraniyespor ile Giresunspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bajc attı.

Bu sonuçla İstanbulspor ile kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor, puanını 37'ye yükseltti. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Ümraniyespor1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayir'in şutunda top direğin içine çarparak oyun alanına döndü. Atağın devamında yeniden topu önünde bulan Umut'un ortasında altı pasın solunda meşin yuvarlağın gelişine Oğuz Gürbulak'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Bajic'in pasıyla rakip yarı sahada topla buluşan Doğan Can Davas, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Doğan'ın şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

38. dakikada Oğuz'un ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin yerden yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL - 45. dakikada misafir takım öne geçti. Savicevic'in sağdan ortasında savunmanın arkaya uzaklaştırdığı top, altı pasın solunda Sainz'in önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında altı pas üstünde müsait durumda bulunan Bajic topu ağlara gönderdi. 0-1.

İlk yarı, misafir takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

61. dakikada ceza yayından Bajic'in uzak direğe plase vuruşunda kaleci topa hakim oldu.

69. dakikada sağdan topla hareketlenen Murat Cem Akpınar'ın pasınca ceza yayı üzerinde hafif sol tarafta topla buluşan Sainz'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Furkan Ürün

HangiKredi Ümraniyespor: Berke Özer, Popov, Glumac (Dk. 73 Yunus Emre Mertoğlu), Epureanu, Mustafa Eser, Serkan Göksu (Dk. 83 Mert Yılmaz), Sackey, Oğuz Gürbulak (Dk. 58 Onur Ayık), Lenjani (Dk. 83 Batuhan Arıcı), Umut Nayir, Kayode

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Campuzano (Dk. 66 Mejia), Görkem Sağlam, Savicevic (Dk. 85 Talha Ulvan), Doğan Can Davas (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Sainz (Dk. 87 Mert Han Kurt), Bajic

Gol: Dk. 45 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Oğuz Gürbulak, Dk. 10 Sackey, Dk. 58 Glumac, Dk. 77 Serkan Göksu, Dk. 87 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 42 Kadir Seven (Bitexen Giresunspor)

Hayati Köse: Oyuncuları elimizden geldiğince üst seviyede tutmaya çalışıyoruz

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor'un teknik sorumlusu Hayati Köse, ligden düştükten sonra hem kadro hem moral olarak zor dönem yaşadıklarını belirtti.

Köse, ligden düşmelerine rağmen ligi ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynadıklarını hatırlattı.

"Ligin kaderini belirleyecek durumda olduğumuz için oyuncuları elimizden geldiğince üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Oyunun hakkı bana göre beraberlikti. Üretmekte sıkıntı yaşadık ve maalesef kaybettik."

İrfan Buz: Giresunspor'u ligde tutmak istiyoruz

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımı ligde tutmak istediklerini belirtti. Buz, Trabzonspor maçında puan alamadıklarını hatırlattı.

"Buraya geldiğimizde matematiksel olarak devam etme açısından önemli maça çıktık. Onurlu bir mücadele veren Ümraniye'ye karşı çıktık ve kazandık. Matematiksel olarak iddiamızı son haftaya taşıdık. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Giresunspor'u ligde tutmak istiyoruz. Çok önemi bir maç kazandık. Üstün taraf bizdik. İyi pozisyonlara girdik. Farklı da kazanabilirdik. Takımı tebrik ediyorum. Baskı altında kazanmayı başardık."