MKE Ankaragücü ligde kalmayı garantiledi

Kayserispor ile MKE Ankaragücü, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

MKE Ankaragücü'nüne galibiyeti getiren golü 24. dakikada Kitsiou kaydetti.

Kayseri'de MKE Ankaragücü sevindi. Başkent ekibi, puanını 42'ye yükseltti ve küme hattından uzaklaşarak Süper Lig'de kaldı.

Kayserispor ise haftayı 46 puanda kapattı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Djokanovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

17. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Attamah'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Uzodimma topu kontrol etti. Aynı oyuncunun kaleciyi geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta Atakan Çankaya topu uzaklaştırdı.

GOL - 24. dakikada Ankaragücü'nün golü geldi. Topla çıkmaya çalışan Baran Ali Gezer'e baskı yapan Milson'dan seken topu kontrol eden Kitsiou'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan kale gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Gökhan Sazdağ'nın sağ çaprazdan ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunma son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kontrol etti.

76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ortasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Mane'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

87. dakikada İlhan Parlak'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Kaleciden seken topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

Karşılaşmayı konuk ekip MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Hüseyin Aylak

Yukatel Kayserispor:Bilal Bayazit, Uzodimma, Hosseini, Kolovetsios (Dk. 84 Talha Sarıarslan), Gökhan Sazdağ, Attamah, Baran Ali Gezer (Dk. 79 Berat Eskin), Kemen, Mane (Dk. 79 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 64 Ramazan Civelek), Thiam

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Atakan Çankaya, Mujakic, Hanousek (Dk. 90 Hasan Ali Kaldırım), Kitsiou, Djokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Emre Kılınç (Dk. 80 Haciyovanis), Milson (DK. 66 Diack), Sowe.

Gol: Dk. 24 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk.12 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)

Tolunay Kafkas: Üç puan aldığımız için çok mutluyum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Tolunay Kafkas, zor bir deplasman da çok iyi bir takıma karşı galip ayrıldıklarını belirterek, "Oyunun kontrolünü elimizde tutmaya çalıştık. Özellikle topsuz oyunda bunda çok başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Kafkas, istedikleri sonucu aldıklarını anlattı.

"Çok az pozisyon verdik. Daha iyi geçiş yapmamız lazımdı. İçinde bulunduğumuz durumda bizim için önemli olan bir ya da üç puan almaktı. Üç puan aldığımız için çok mutluyum. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Büyük camia, büyük taraftar. Çok uzun yıllar hizmetim var buraya. Her zaman da kalbimin bir tarafında olacak. Özellikle de kapalı kaleye benim olduğum bu dönemde saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. "

Faruk Koca: Allah'a çok şükür galip gelerek ligde kalmayı garantiledik

Maçın ardından stat çıkışında gazetecilere açıklama yapan MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, çok stresli bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

"Allah'a çok şükür galip gelerek ligde kalmayı garantiledik. Oyuncuların kontrollü oynamasından dolayı iyi bir oyun olmadı. Ama en azından golü atarak ve burada galip ayrılmamızdan dolayı gerçekten oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve özellikle buraya gelip takım takımını destekleyen cefakar taraftarımızı tebrik ediyorum."

Koca, bu sezon Ankaragücü'nün hak ettiği yere gelemediğini ifade etti.

"Çok stresli bir süreç yaşadık. Maalesef işin açıkçası hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Bu kadroyla daha yukarılarda olmayı hak ediyorduk. Hedeflerimiz de oydu. Ama maalesef futbolda 'tamam' dediğimiz şeyler 'tamam' anlamına gelmiyor. Hakemlerle ilgili son iki haftadır çok konuştuk. Ama bir gerçek var ki, bu takımın direk 12 puanı dolaylı olarak da 19 puanı elinden alındı. Bu da oyuncularımızın ve teknik ekibimizin motivasyonunu eksiltti. Bu toparlamak çok zaman alıyor. Her şeye rağmen bugün bu sonucu almış olmamız ligde 'kalacak mıyız' stresinden kurtulduğumuz için mutluyuz. Oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve camiamızı tebrik ediyorum."