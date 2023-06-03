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Spor
AA 03.06.2023 17:41

Kars'ta curling heyecanı yaşanıyor

Kars'ta Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası başladı. Yarışmaya 7 ilden 35 takım ve 150 sporcu katıldı.

Kars'ta curling heyecanı yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığınca Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, genç kızlar, genç erkekler ve karma kategorilerinde 7 ilden 35 takım ve 150 sporcu katıldı.

Seremoninin ardından sporcular, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, sporun çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Acay, sporculara başarı diledi.

Çocukluğumuzda oynadığımız mahalle oyunları son zamanlarda tabandan yukarıya doğru böyle spor salonlarına taşındı. Geriye baktığımızda bizim çocukluğumuzda mahalle kültürüyle büyüyüp, oynadığımız oyunları böyle salonlara dönüştürülmesi gerçekten çok anlamlı, sizlerin gelişimine çok katkı sağlayacağını düşünmekteyim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık ise , Kars'ta bir ilk gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Yapılan organizasyonun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik çerçevesinde fair-play ruhuyla, sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni ediyorum."

Saltık, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlere maçlardan fırsat buldukça Kars'ı gezmeyi tavsiye etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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