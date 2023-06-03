Kars'ta curling heyecanı yaşanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığınca Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, genç kızlar, genç erkekler ve karma kategorilerinde 7 ilden 35 takım ve 150 sporcu katıldı.

Seremoninin ardından sporcular, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarıştı.

[Fotoğraf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, sporun çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi. Acay, sporculara başarı diledi.

Çocukluğumuzda oynadığımız mahalle oyunları son zamanlarda tabandan yukarıya doğru böyle spor salonlarına taşındı. Geriye baktığımızda bizim çocukluğumuzda mahalle kültürüyle büyüyüp, oynadığımız oyunları böyle salonlara dönüştürülmesi gerçekten çok anlamlı, sizlerin gelişimine çok katkı sağlayacağını düşünmekteyim."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık ise , Kars'ta bir ilk gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Yapılan organizasyonun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik çerçevesinde fair-play ruhuyla, sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni ediyorum."

Saltık, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlere maçlardan fırsat buldukça Kars'ı gezmeyi tavsiye etti.