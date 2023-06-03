Polonya liderliğe yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Polonya dördüncü mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan karşılaşması öncesi ligin ilk haftasındaki ilk 3 maçında da Kanada'yı 3-2, İtalya'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 mağlup eden, İtalyan başantrenör Stefano Lavarini yönetimindeki Polonya, bu sonuçla puan cetvelinde zirveye yerleşti.

Türkiye'de 2017'den 2022'ye kadar A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki Sırbistan ise Polonya yenilgisiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

İlk maçında ABD'ye (3-2), ikincisinde Türkiye'ye (3-1) kaybeden Sırbistan, yarın ki dördüncü ve son karşılaşmasında Kanada ile karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Polonya: Wenerska, Jurczyk, Lukasik, Rozanski, Korneluk, Stysiak (Stenzel, Galkowska, Szczyglowsk, Nowicka, Pacak, Fedusio, Czyrnianska)

Sırbistan: Lozo, Drca, Aleksic, Popovic, Bjelica, Busa (Lazovic, Mirkovic, Uzelac, Pusic, Milenkovic)

Setler: 25-18, 25-22, 30-28

Süre: 86 dakika

Olivia Rozanski: Burada oynamak büyük keyifti

Polonya Milli Takımı'nın oyuncusu Olivia Rozanski, Türkiye'deki mücadelelerin kendileri için çok keyifli olduğunu söyledi.

Polonya Kadın Voleybol Takımı'nın 25 yaşındaki smaçörü Rozanski, maçın ardından seyirciye hitaben yaptığı konuşmada, Antalya'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin birinci haftasında Kanada, İtalya, Tayland ve son olarak Sırbistan'ı yenerek liderliğe yükseldiklerini anımsatan Rozanski, "Burada oynamak büyük keyifti. Antalya etabındaki maçlarımızı kayıpsız tamamladık. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.