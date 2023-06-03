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Spor
AA 03.06.2023 19:10

Fransa Açık'ta Swiatek ve Ruud 4. tura kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve erkeklerin dünya 4 numarası Casper Ruud, rakiplerini geçerek 4. tura yükseldi.

Fransa Açık'ta Swiatek ve Ruud 4. tura kaldı
[Fotograf: AA]

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günündeki tek kadınlar 3. tur maçında 2020 ve 2022 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 80 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı. 51 dakika süren maçı zorlanmadan 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Swiatek, tur atladı.

Kadınlarda geçen yılın finalisti ABD'li Coco Gauff (6), Rus Mirra Andreeva'yı 6-7, 6-1 ve 6-1 biten setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

Tek erkeklerde geçen sene final oynayan Norveçli Casper Ruud (4) ise Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-4) mağlup etti.

Erkeklerdeki günün diğer maçlarında Japon Yoshihito Nishioka (27), Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 3-2 (3-6, 7-6, 2-6, 6-4, 6-0), Arjantinli Tomas Martin Etcheverry, Hırvat Borna Coric'i (15) 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) ve Şilili Nicolas Jarry, ABD'li Marcos Giron'u 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 6-3) yenerek 4. tura kaldı.

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