Şenol Güneş'ten 3 değişiklik

Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.

Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.

Kadroya genç takviyesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.

Muleka 12 hafta sonra 11'de

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11'de kendine yer buldu.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.

Tribünlerde gerginlik yaşandı

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları ayrıca maç öncesi Ahmet Nur Çebi için istifa tezahüratında bulundu.