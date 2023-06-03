Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.06.2023 19:40

Şenol Güneş'ten 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demirspor ile oynanan son maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş'ten 3 değişiklik
[Fotograf: İHA]

Savunma hattında iki değişiklik yapan Güneş, sakatlığı bulunan Romain Saiss ve cezalı Omar Colley'in yokluğunda stoper bölgesinde Welinton Souza ve Necip Uysal'a forma verdi.

Güneş, sakat olduğu belirtilen Nathan Redmond'un yerine ise Jackson Muleka'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Redmond ve Romain Saiss'in yanı sıra Alexandru Maxim'i yedek kadroya da dahil etmedi.

Kadroya genç takviyesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, Kasımpaşa karşısında genç oyuncuları yedekler arasına aldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, altyapı oyuncularından Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Burak Selver Yıldız ve Aytuğ Batur Kömeç'i Kasımpaşa karşısında kadroya dahil etti.

Kasımpaşa'nın rakibi Beşiktaş
Kasımpaşa'nın rakibi Beşiktaş

Muleka 12 hafta sonra 11'de

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka 12 hafta sonra 11'de kendine yer buldu.

Son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında 11 kişilik kadroda sahaya çıkan Muleka, daha sonra oynanan karşılaşmalarda oyuna sonra dahil olmuştu.

Tribünlerde gerginlik yaşandı

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları ayrıca maç öncesi Ahmet Nur Çebi için istifa tezahüratında bulundu.

ETİKETLER
Beşiktaş Şenol Güneş Kasımpaşa
Sıradaki Haber
Göztepe'nin yerli yıldızlarına Süper Lig kancası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
Parmak iziyle mesai takibine 300 bin TL ceza
20:33
Antalya'da park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü
20:29
Türkiye'den yola çıkan ilk hac kafilesi Mekke'ye ulaştı
20:19
Erdoğan'dan "Göreve Başlama Töreni"ne katılanlara özel teşekkür
20:10
Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı
20:04
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Hint-Pasifik bölgesinin ekonomik önemini vurguladı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kastamonu'da etkili olan sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ