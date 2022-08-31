Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor, Cornelius için 6 milyon euro bonservis bedeli alacak
[Fotograf: AA]
Trabzonspor Kulübü, golcü oyuncusu Andreas Cornelius'un Danimarka'nın Kopenhag Kulübü'ne transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, Cornelius için 6 milyon euro bonservis bedeli alacak.
Bordo-mavili kulüp, Kopenhag Kulübü'nden sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro alacak.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, FC Kobenhavn, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro ödeme yapacaktır."
Etiketler: Trabzonspor
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