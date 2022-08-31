Bordo-mavili kulüp, Kopenhag Kulübü'nden sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro alacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'un, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, FC Kobenhavn, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 6 milyon euro ödeme yapacaktır."