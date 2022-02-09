Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Altaş Denizlispor, Trabzonspor'u Denizli Atatürk Stadı'nda konuk etti. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede Trabzonspor rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor, 8. dakikada Hüseyin Türkmen ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı galip tamamladı. Denizlispor, 59. dakikada Mustafa ile beraberliği yakaladı. 1-1.

Trabzonspor, 77. dakikada ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kouassi’nin attığı golle galibiyete uzanıp turu geçti.

Kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0'lık sonuçla geçerek son 16 turuna yükselmişti.

Kupaya 3. turdan dahil olan Altaş Denizlispor ise sırasıyla Şile Yıldızspor, Ağrı 1970 Spor ve Galatasaray'ı saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Murat Cem’in şutunu son anda kaleci Abdülkadir çeldi.

GOL - Trabzonspor sağ kanattan, köşe gönderinin birkaç metre önünden kazandığı serbest vuruşta Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ön direkte kaleci Abdulkadir'in sektirdiği top, Hüseyin Türkmen'in kafasına çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Trabzonspor savunmasından dönen topa ceza sahası içerisinde sert bir şekilde vuran Erdal, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından dışarı gönderdi.

23. dakikada Muhammed Eren’in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Bekir’in, ceza sahası içerisinde rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu meşin yuvarlak kaleciye çarpması sonucu az farkla kornere gitti.

30. dakikada Enis’in kornerden kullandığı topa iyi yükselen Murat Cem, yaptığı kafa vuruşunda topu az farkla üst direkten dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 58. dakikada Denizlispor'un sol kanattan çok adamla yüklendiği bölümde Bünyamin'in ortaladığı topa arka direkte Mustafa son çizgiden dokundu, kaleci Erce'nin üzerinden aşan topa kale ağzında Bekir de dokundu ancak top çizgiyi geçmişti. 1-1

GOL - 77. dakikada etkili paslarla rakip ceza alanına yaklaşan Trabzonspor'da Berat'ın derinlemesine topunu Murat Cem bekletmeden içeri gönderdi. Kouassi de kale alanı önünden karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşla kalecinin yanından topu ağlara yolladı. 1-2

Mücadeleyi 2-1 Trabzonspor Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Stat: Denizli Atatürk.

Hakemler: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak.

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Tiago Lopes, Özer Özdemir (Dk. 81 Emre Sağlık), Erdal Akdarı (Dk. 90 Mehmet Eren Sıngın), Muhammet Özkal (Dk. 73 Leo Schwechlen), Ahmet Tekin, Asım Hamzaçebi, Mustafa Çeçenoğlu, Bekir Turaç Böke (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu), Bünyamin Balat (Dk. 73 Gökhan Süzen), Muhammed Eren Kıryolcu

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan (Dk. 78 Bruno Peres), Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar (Dk. 78 Manolis Siopis), Berat Özdemir, Yunus Mallı (Dk. 63 Anastasios Bakasetas), Yusuf Erdoğan, Jean Kouassi, Enis Destan (Dk. 69 Tymoteusz Puchacz).

Goller: Dk. 8 Hüseyin Türkmen, Dk. 77 Jean Kouassi (Trabzonspor), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Tiago Lopes, Dk. 66 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 63 Ahmetcan Kaplan, Dk. 88 Berat Özdemir (Trabzonspor)