Başakşehir'de yeni transferler Trezeguet ve Pizzi, turuncu-lacivertli takımla ilk antrenmana çıktı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Yeni transferler Trezeguet ve Pizzi, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Antrenmanın basına açık bölümü istasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde Gaziantep FK maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

[Fotoğraf: AA]

Sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.

Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve asbaşkan Mustafa Eröğüt de takip etti.

Aston Villa'dan kiralanan Trezeguet ve Benfica'dan kadroya dahil edilen Pizzi, turuncu-lacivertli takımın Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trezeguet, Başakşehir'e transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

"Başakşehir gibi büyük bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için buraya geldim. Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok güzel anılarım var. Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Takımıma elimden gelenin en iyisiyle yardımcı olmak istiyorum. Başakşehir'i hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Trezeguet, "Kasımpaşa'da Diagne ile çok iyi bir uyumunuz vardı. Başakşehir'de de Okaka ile aynı uyumu yakalayacağını düşünüyor musun?" sorusuna yanıt verdi.

"Kasımpaşa benim için çok özel bir kulüptü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beraber geçirdiğimiz güzel zamanlar nedeniyle özellikle Diagne'ye çok teşekkür ederim. Şimdi Okaka ile beraber oynayacağız. Okaka benim yeni arkadaşım değil. Daha önce onunla Anderlecht'te beraber oynamıştık. Özel bir karakter, harika bir kişiliği var. Diğer takım arkadaşlarımızla beraber, Başakşehir için en iyisini yapmak için mücadele göstereceğiz. Burada önemli olan bireysel performanslar değil, takımın göstereceği kolektif oyun."

Pizzi: Güçlü bir kulübe geldim

Benfica'dan transfer olan Pizzi, Başakşehir'e transferi nedeniyle mutlu olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Pizzi, Başakşehir'e transfer olmadan önce Benfica'dan takım arkadaşı Gedson Fernandes ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruyu cevap verdi.

"Güçlü bir kulübe geldim ve çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hep beraber Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğiz. Gedson ile konuştum. O da Rizespor'da oynuyor. Diğer taraftan Caiçara ile de görüşmem oldu. Kendisinden kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım. Burada olmak için verdiğim karar beni çok mutlu etti. Mevcut ortam bunu gösteriyor. Artık elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz."

Portekizli futbolcu son olarak, hücumda birçok pozisyonda rahat bir şekilde görev aldığını, son kararı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vereceğini sözlerine ekledi.

Emre Belözoğlu transferlerden memnun

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, transfer döneminde beş önemli oyuncuyla anlaştıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Beş tane çok değerli oyuncuyu kadromuza kattık. Rekabeti, kaliteyi, oyun gücümüzü arttıracağına inandığımız oyuncular aramıza katıldı. Hepsinin takımımıza ciddi katkıları olacağını düşünüyorum. İnşallah oyunu daha keyifli hale getirip, sonuçlarla örtüştürerek bir sezon finali yapmak istiyoruz. Son yapılan transferlerle birlikte bu gücümüzün olduğunu düşünüyorum."

Emre Belözoğlu yeni transferlerle gol yollarında daha etkili olacaklarına inandıklarını söyledi.

"Kalite arttıkça oyun daha çözülür hale geliyor. Rakipler artık bize karşı daha savunma refleksli oynuyor. Her gelen oyuncu, yeni oyuncudur. Geldiği yere, lige adapte olması kolay değil. Biz aldığımız oyuncuların yüksek verim sağlayacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuza, başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. İstediğimiz oyuncular, Türkiye'ye kolay getirebileceğimiz isimler değildi. İkili ilişkilerimiz, kulübümüzün samimi yaklaşımı ve başkanımızın bu anlamdaki desteği çok önemliydi."

[Fotoğraf: AA]

"Fenerbahçe karşısında çok daha üstün oynadık"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Fenerbahçe galibiyetinin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Biz iyi hazırlandık. Karşımızda Türkiye'nin en güçlü camialarından, takımlarından bir tanesi vardı. Oyunun geneline baktığımızda, Fenerbahçe karşısında hem organizasyon hem de pozisyon anlamında çok daha üstün oynadık. Maçı daha önceden de koparabilirdik ama kazanmak tabii ki önemliydi. Sonuçta son iki maçımızı kaybetmiştik. Takımın vermiş olduğu reaksiyon, oyuncuların konsantrasyonları, çalışmaları maça yansıtmaları, bu anlamda bizi mutlu etti. Onlara teşekkür ediyorum."

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarlarının kendisi lehine yaptığı tezahüratlar hakkında değerlendirmede bulundu.

"Ben Fenerbahçeliyim. Orada çok güzel zamanlarım geçti. Onların göstermiş olduğu sevgiye her zaman layık olmaya çalıştım. Mutlaka hatalarım da olmuştur ama onların beni sevdiğini bilmek benim için yeterli bir gururdur. Aileme, çocuklarıma saklayacağım en büyük gururdur. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu an için hedeflerimiz farklı olsa da onların her zaman benimle beraber olduklarına, beni gerçekten bağırlarına bastıklarına birçok kez şahit oldum. Onlara bir kez daha o günkü desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Belözoğlu, daha önce birlikte çalıştıkları Erol Bulut'un takımı Gaziantep FK ile hafta sonunda oynayacakları maç hakkında konuştu.

"Erol Hoca'yla bence verimli bir çalışma dönemimiz oldu. Uzun sürmesini isterdim ama o günün şartları gereği yollarımızı ayırmıştık. Erol Hoca bu ligde kendisini ispatlamış bir teknik adam. Oynattığı oyunu herkes biliyor. Biz de ona göre hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. İki takım adına zor maç ama biz kendi sahamızda planlarımızı hazırladık. Rakibimizin özelliklerini arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da mutlaka bizi çalışıyorlardır. Keyifli, centilmence, hak edenin kazandığı bir maç olsun inşallah."