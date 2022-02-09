Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor’u Yeni Hatay Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmayı Mert Güzenge yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi Antalyaspor kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Antalyaspor'a turu getiren golleri 83. dakikada Alassane Ndao ile 87. dakikada Haji Wright kaydetti.

[Fotoğraf: aA]

Hatayspor'da Fatih Kurucuk 45+1. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kupanın 4. turunda Eyüpspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarda 5-4 yenen Hatayspor, 5. turda da Nasadoge Menemenspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turuna yükselmişti.

Antalyaspor ise 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 ve 5. turda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turunda mücadele hakkı elde etmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ceza sahası önünde El Kaabi’nin pasında topla buluşan Dylan Louis ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutu kalecide kaldı.

14. dakikada sağdan Kahraba’nın ortasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Onur’un müsait pozisyondaki şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

20. dakikada kullanılan köşe vuruşunda kaleci Munir topu yumruklayarak uzaklaştırdı, sağ tarafa açılan topa Ghacha’nın ortasında savunmadan seken top Hakan Özmert’in önünde kaldı. Hakan'ın kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Munir gole izin vermedi.

34. dakikada sağdan Dylan Louis’in ortasına Veysel ters bir vuruş yapınca top arkaya sekti, bomboş pozisyonda olan Kahraba’nın şutu yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Ghacha’nın pasında Güray ceza sahası önü sol taraftan girdi, pasında topla buluşan Gökdeniz’in şutu kalecide kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

63. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ghacha'nin şutunda topu kaleci Munir son anda çıkardı.

GOL - 83. dakikada Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 87. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Antalyaspor'un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Wright'in şutunda top filelere gitti. 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Falette, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Sadık Baş, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 66 Boudjemaa), Kahraba (Dk. 66 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf, Saint Louis (Dk. 46 Sackey)

Fraport TAV Antalyaspor: Sousa, Floranus, Güray Vural (Dk. 90+3 Berat Onur Pınar), Doğukan Nelik, Veysel Sarı, Wright, Milosevic (Dk. 61 Fredy), Poli (Dk. 74 Doğukan Sinik), Ghacha, Hakan Özmert (Dk. 90+3 Mustafa Erdilman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 61 Ndao)

Goller: Dk. 83 Ndao, Dk. 87 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Kahraba, 45+2 Diouf (Atakaş Hatayspor)