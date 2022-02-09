Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan "karaborsa bilet" açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor Kulübü, 13 Şubat Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi karaborsa bilet satışının yapıldığının tespit edildiğini, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor müsabakasına ilişkin kanuna aykırı şekilde karaborsa bilet satışı yapıldığı tespit edildi.
"Bu kişiler hakkında 6222 sayılı yasanın 15/6 maddesine muhalefet sebebiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Karaborsa bilet satışı yapan kişi ve platformlardan bilet alınmamasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz. Taraftarlarımız, kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı hukuki işlem başlatabilmesi için info@trabzonspor.org.tr adresine mail atarak geri bildirimde bulunabilirler."
Trabzonspor Kulübünün hafta başında satışa çıkardığı İttifak Holding Konyaspor maçı biletleri aynı gün tükenmişti.
Karaborsa Bilet Satışı Hakkında— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 9, 2022
Etiketler: Trabzonspor
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