Sivasspor kupada sürprize izin vermedi
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Demir Grup Sivasspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadeleyi kazanan Sivasspor çeyrek finale yükseldi.
Sivasspor'a turu getiren golleri 2, 45+3 ve 83. dakikalarda Max Gradel ile 79. dakikada Aaron Appindangoye kaydetti.
Ev sahibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'un gollerini ise 34. dakikada Levent Ayçiçek ile 54. dakikada Guy-Michel Landel attı.
Bandırmaspor'da Lokman Gör 24. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Kupaya üçüncü turdan katılan Royal Hastanesi Bandırmaspor, sırasıyla Çankaya FK, Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u yenerek son 16'ya kalmıştı.
Demir Grup Sivasspor ise beşinci turda MKE Ankaragücü'nü yenerek son 16'ya yükselmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Konuk ekip maça golle başladı. 2. dakikada ceza sahasında topla buluşan Gradel, Cüneyt Köz'ü ekarte ederek kaleci Hüseyin Koç'un yanından topu ağlara gönderdi. 0-1
GOL - 34. dakikada Bandırmaspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta Levent Ayçiçek, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-1
GOL - 45+3. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Gradel, ceza sahasında yakaladığı topu plase vuruşla kaleye doğru gönderdi. Defansa çarpan top, kaleci Hüseyin Koç'u kontrpiyede bıraktı ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.
GOL - 54. dakikada ev sahibi ekip yeniden beraberliği sağladı. Levent Ayçiçek'in sağdan getirip ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Landel, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2
GOL - 79. dakikada Sivasspor, maçta üçüncü kez öne geçti. Appindangoye sağ kanattan Koray Altınay'ın ortasında topu kafayla Bandırmaspor ağlarına gönderdi. 2-3
GOL - 84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Gradel, yerden sert bir vuruşla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı. 2-4
Karşılaşmayı 4-2 kazanan Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 46 Santos), Mehmet Özcan (Dk. 83 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mulumba), Pucko (Dk. 46 Keny), Osmajic, Levent Ayçiçek, Süleyman Luş (Dk. 77 Caner Cavlun)
Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Gradel, Kayode (Dk. 90 Sefa Yılmaz), Jorge Felix (Dk. 58 Kerem Atakan Keskin), Camara, Pedro Henrique (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Koray Altınay (Dk. 90 Caner Osmanpaşa), Ziya Erdal, Fajr (Dk. 90+3 Goutas)
Goller: Dk. 2, Dk. 45+3 ve Dk. 84 Gradel, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Levent Ayçiçek, Dk. 54 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 24 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Cofie, Dk. 62 Koray Altınay, Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
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