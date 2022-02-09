Gareth Bale'in Real Madrid macerası sona eriyor
Real Madrid'de Gareth Bale bilmecesi çözülüyor. Sezon sonunda Madrid kulübüyle yolları ayrılacak olan Galli yıldız, eski kulübü Tottenham'a dönecek.
Gareth Bale'in Madrid macerası sona eriyor. İspanyol basınında Galli oyuncunun çalkantılı geçen Real Madrid serüvenini noktalayacağı öne sürülüyor.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Tottenham'a döneceği belirtiliyor.
Bale, İngiltere yolunu tuttuğu takdirde aynı zamanda da kariyerinin son imzasını atmış olacak.
Real Madrid kulübü ile Bale'in yol ayrımına ocak ayında gelmesi bekleniyordu. 32 yaşındaki futbolcunun alacaklarını bırakmak istememesi ayrılığı sezon sonuna erteledi.
Real Madrid kariyerinde sık sık eleştiri oklarına maruz kalan Bale, geçen sezonu kiralık olarak Tottenham'da geçirmişti. Bale Tottenham'da 34 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
2013 yılında 100 milyon euro karşılığında Real Madrid kadrosuna katılan Bale 255 maçta 106 gol atıp 77 gol pası verdi. Galli yıldız, takımıyla 2 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupa, 3 UEFA Süper Kupa ve 4 Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
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